Барселона се пожали на судијата против Атлетико. Тој сега наводно е суспендиран до крајот на сезоната

Фудбалскиот судија Иштван Ковач наводно нема да суди на остатокот од Лигата на шампионите оваа сезона по серијата контроверзни одлуки за време на победата на Атлетико Мадрид од 2-0 над Барселона. Натпреварот беше нарушен со спорови околу црвениот картон и промашениот пенал за играње со рака, што го налути тренерот на Барселона, Ханси Флик.

Ковач наводно нема да суди ниту еден натпревар од Лигата на шампионите до крајот на сезоната по жестокиот прв натпревар од четвртфиналето помеѓу Барселона и Атлетико Мадрид на Spotify Camp Nou. Според радио емисијата на Копе „El Partidazo“, одлуката на УЕФА е првенствено поврзана со реакцијата на Ковач во клучниот момент во кој беше вклучен дефанзивецот на Барселона, Пау Кубарси. Младиот централен бек првично доби жолт картон за прекршок врз Џулијано Симеоне, но ВАР го советуваше судијата да ја промени одлуката во црвен картон.

Службениците на УЕФА наводно го оценија недоделувањето директен црвен картон како сериозна судиска грешка. Ова го поттикна управното тело на европскиот фудбал да го отстрани Ковач од списокот на судии за финалните фази од натпреварувањето. Шпанскиот новинар Исак Футо го коментираше ставот на УЕФА за контроверзното исклучување на Кубарси: „Судијата од синоќешниот натпревар нема повторно да суди, освен поради грешката што не му покажа веднаш црвен картон на Кубарси.“

Додека УЕФА се фокусираше на исклучувањето на Кубарси, тренерот на Барселона, Ханси Флик, беше бесен поради уште еден инцидент за време на поразот од 2-0. Германскиот експерт ги критикуваше судиите што не му доделија игра со рака на Марко Пубиљо во шеснаесетникот по краткото отстранување од голманот Хуан Мусо.

„Не знам зошто ВАР не интервенираше“, изјави Флик за „Мовистар“. „Сите правиме грешки, но за што служи ВАР? Не можам да го разберам тоа. Требаше да биде пенал, втор жолт картон и црвен картон. Вакви работи не треба да се случуваат.“

И покрај тоа што е ефикасно суспендиран до крајот на сезоната 2025/26 во Лигата на шампионите, Ковач се чини дека нема да се соочи со никакви долгорочни последици на меѓународната сцена, пишува „Диарио Спорт“. Романецот останува на прелиминарниот список на судии за Светското првенство во 2026 година, кое ќе се одржи во САД, Канада и Мексико.