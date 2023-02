БАФТА 2023: Црвениот килим низ фотографии

Англија– Во Лондон во недела се одржува 76-тото доделување на филмските награди на Британската академија.Најмногу номинации годинава – 14 има германскиот филм „All Quiet on the Western Front“ , „Banshees of Inisherin“ и „Everything Everywhere All At Onе “ со по десет номинации, „Elvis“ со девет и „ TAR“ со пет номинации.

Познатите личности се собраа на црвениот килим во центарот Саутбанк пред почетокот на гала настанот. Некои познати личности носеа смели бои, додека други носеа пердуви и наметки.

Меѓу гостите кои се најавени за доделувањето на британските филмски награди се Ана Де Армас, Анџела Басет, Остин Батлер, Бери Кеоган, Баз Лурман, Бил Наји, Брендан Фрејзер, Брендан Глисон, Кери Малиган, Кејт Бланшет, Шарлот Велс, Колин Фарел, Даниел Дедвајлерма, Дерил , Доли Де Леон, Еди Редмејн, Ема Томпсон, Џина Принс-Бајтвуд, Гилермо Дел Торо, Хонг Чау, Џејми Ли Кертис, Ке Хуј Куан, Кери Кондон, Мартин Мекдонаг, Мајкл Вард, Мишел Јео, Нан Голдин, Пол Мескал, Рубен Остлунд, Сем Мендес и Виола Дејвис.