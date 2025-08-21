Авионско прскање против комарци во Скопје

21/08/2025 10:18
Градот Скопје ги известува граѓаните дека на 22.08.2025 и на 23.08.2025 година (петок и сабота), во раните утрински часови ќе се изврши авионска дезинсекција на подрачјето на градот Скопје против возрасни форми на комарци.
 
Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, ќе се прска првиот нареден ден, кога ќе бидат поволни временските услови, во истиот термин.
 
Се известуваат пчеларите навреме да ги преземат потребните мерки за заштита на пчелите.

