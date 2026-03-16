Авиокомпаниите ги намалуваат и одложуваат летовите до екс-ју државите поради војната на Блискиот Исток

Се очекува аеродромите низ поранешна Југославија да продолжат да го чувствуваат влијанието на војната на Блискиот Исток, при што голем број авиокомпании ги ревидираат или откажуваат услугите низ регионот, пишува порталот Ексјуавиејшн њус.

„Ројал Џорданијан ерлајнс“ го одложува лансирањето на својата нова услуга помеѓу Аман и Белград. Првично закажано за 1 април, рутата сега ќе започне на 25 април. Иако воздушниот простор на Јордан е повторно отворен по неколку кратки затворања, безбедносните загрижености продолжуваат. Во текот на изминатата недела, Иран лансираше 85 ракети и дронови кон Јордан. Јорданската воздушна одбрана пресретна 79 од нив, додека пет дронови и една ракета паднаа на територијата на земјата. Тимовите за цивилна одбрана и полицијата одговорија на 93 пријави за паѓање остатоци. „Ројал Џорданијан“ првенствено ја насочи новата услуга до Белград кон туристичките патници од Србија и соработува со неколку туристички оператори во земјата за да ја стимулира побарувачката на рутата.

„Катар ервејс“ го објави својот ревидиран распоред на летови до 28 март, при што авиокомпанијата не планира да работи ниту до Белград ниту до Загреб во овој период. Букурешт ќе остане единствената дестинација во поширокиот регион што ќе биде опслужувана. Во меѓувреме, авионот „Ербас А320“ на „Катар ервејс“, регистриран A7-AHT, останува приземјен во Белград. Авионот пристигна на 28 февруари, кога ескалираше конфликтот на Блискиот Исток, и оттогаш остана на аеродромот. Авиокомпанијата планираше да извршува пет неделни летови до српската престолнина и една дневна услуга до Загреб во текот на март.

„Флајдубаи“ продолжува да одржува редовни услуги до Белград, Љубљана, Сараево и Загреб, иако превозникот значително ги намали своите операции. Пред конфликтот, „Флајдубаи“ планираше да извршува 35 неделни летови до регионот во март, вклучувајќи седумнаесет неделни ротации до Белград, дневни услуги до Љубљана и Загреб и четири неделни летови до Сараево. Распоредот сега е намален на дневни операции до Белград, четири неделни до Загреб, три неделни до Сараево и две неделни услуги до Љубљана. На појдовните летови од поранешните југословенски престолнини, се вели дека авиокомпанијата превезува само неколку патници по лет.

Операциите помеѓу Израел и пазарите во поранешна Југославија остануваат суспендирани. Поради упатствата издадени од безбедносните власти и оперативните ограничувања што моментално се во сила на аеродромот во Тел Авив, групацијата „Ел Ал“, која го вклучува и нејзиниот бренд за рекреација „Сан д’Ор“, моментално работи само со 20% од својот вообичаен капацитет на летови. Како резултат на тоа, околу 80% од воздушните операции остануваат неактивни. Следствено, двата неделни летови на „Сан д’Ор“ до Белград и Подгорица моментално се суспендирани. Сепак, планираните нови услуги на авиокомпанијата до Загреб и Дубровник, кои треба да започнат кон крајот на мај, засега остануваат во распоредот.

Времетраењето на тековниот конфликт и неговото влијание врз земјите од Заливот остануваат неизвесни. Дури и ако војната заврши до крајот на месецот, нејзиниот поширок ефект врз трендовите на патувања ова лето е сè уште нејасен. Извршниот директор на „Ер Србија“, Јиржи Марек, рече: „Моментално гледаме одреден скок на резервациите. Секоја криза носи можности и зависи од тоа колку брзо реагирате. Клучното прашање е дали ова е краткорочен пораст на побарувачката или долгорочна промена. Во моментов, никој нема јасна позиција или визија“.

Како војната ќе влијае врз побарувачката за патувања од Блискиот Исток ова претстојно лето, исто така, останува неизвесно. Ова би можело да има посебен ефект врз аеродромот во Сараево, кој во текот на летните месеци е најдобро поврзаниот аеродром во регионот со Блискиот Исток и се потпира на значителен број летови од регионот. Додека услугите од Саудиска Арабија, клучен пазар за Босна и Херцеговина, засега остануваат незасегнати, другите пазари како што е Кувајт остануваат затворени. Во текот на летната сезона, аеродромот обично опслужува до петнаесет летови неделно само од оваа земја од Персискиот Залив.