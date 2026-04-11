Астролог објаснува зошто многумина одеднаш се опседнати со вселената (не е поради Артемис)

Ако вселената, мисијата Артемида II и нејзиниот екипаж од четири лица ви се чини дека се постојано пред очите во последните месеци, дел од објаснувањето, барем според астрологијата, лежи во Плутон во Водолија.

Плутон и Водолија се виновни за сè

Астролозите тврдат дека зголемениот интерес за теми поврзани со вселената се совпаднал со период во кој вселенските патувања, туризмот и филмовите и сериите на вакви теми се во фокусот. Во астрологијата, Плутон се поврзува со трансформација, обнова и опсесија, а Водолија со наука, технологија и потрага по знаење. Затоа, нивниот сојуз се толкува како период на зголемен интерес за вселената и можни големи промени во таа област.

Астрологот Лиза Стардаст верува дека влегувањето на Плутон во Водолија донесе нов начин на размислување и дополнително ја зголеми фасцинацијата со вселенските патувања, вонземјаните и теориите на заговор.

Кога последен пат се совпаднаа?

Помеѓу март 2023 и ноември 2024 година, Плутон се движеше помеѓу Јарец и Водолија, а во тој период се случија низа настани поврзани со вселената: астронаутите останаа на Меѓународната вселенска станица, НАСА го објави првиот извештај за НЛО, а беа прикажани и нови наслови од франшизата „Војна на ѕвездите“. Откако трајно влезе во Водолија на 19 ноември 2024 година, летот „Сино потекло“, филмот „Проект Хаил Мери“ и мисијата „Артемис II“ привлекоа дополнително внимание.

Плутон ќе остане во Водолија до 8 март 2043 година, што значи уште околу 17 години зголемен интерес за вселената. Астрологот најавува дека влегувањето на Северниот јазол на Месечината во Водолија на 26 јули би можело дополнително да го зголеми интересот за научни теми и вселенски истражувања.

Астролозите нè потсетуваат на претходните периоди на Плутон во Водолија. Од 1777 до 1798 година се случиле важни научни откритија, како што се откривањето на Уран и првиот лет со балон на топол воздух, додека помеѓу 1532 и 1553 година, Коперник ја објавил теоријата дека Земјата се врти околу Сонцето.