Апел од ЈП Водовод и канализација скопјани рационално и внимателно да ја користат водата

ЈП Водовод и канализација – Скопје апелира до скопјани рационално и внимателно да ја користат водата за пиење поради енормно зголемена потрошувачка.

-Дневното производство достигнува и над 350 000 метри кубни вода. Апелираме до граѓаните на градот Скопје рационално да ја користат и употребуваат водата за пиење, односно да се избегнува полевање поголеми површини, разладување на дворни површини, улици и непотребно трошење на водата за време на топлите денови, соопшти јавното претпријатие.

Укажува дека „ваквата енормно зголемена и неконтролирана потрошувачка на вода на дневно ниво, предизвикува нарушување на стабилноста на водоснабдителниот систем“.

-Како последица на сето ова, градскиот водоводен систем функционира со намален притисок и со повремени прекини на вода во делови од градот, стои во апелот на скопски Водовод.

Претпријатието ги повикува граѓаните на главниот град и доколку забележат какво било истекување на вода, да пријават на телефонскиот број 02 3073 010 или на [email protected] и www.vodovod-skopje.com.mk