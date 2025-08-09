Апел од ЈП Водовод и канализација скопјани рационално и внимателно да ја користат водата

09/08/2025 18:31
Фото: Б. Грданоски

ЈП Водовод и канализација – Скопје апелира до скопјани рационално и внимателно да ја користат водата за пиење поради енормно зголемена потрошувачка.

-Дневното производство достигнува и над 350 000 метри кубни вода. Апелираме до граѓаните на градот Скопје рационално да ја користат и употребуваат водата за пиење, односно да се избегнува полевање поголеми површини, разладување на дворни површини, улици и непотребно трошење на водата за време на топлите денови, соопшти јавното претпријатие. 

Укажува дека „ваквата енормно зголемена и неконтролирана потрошувачка на вода на дневно ниво, предизвикува нарушување на стабилноста на водоснабдителниот систем“.

-Како последица на сето ова, градскиот водоводен систем функционира со намален притисок и со повремени прекини на вода во делови од градот, стои во апелот на скопски Водовод. 

Претпријатието ги повикува граѓаните на главниот град и доколку забележат какво било истекување на вода, да пријават на телефонскиот број 02 3073 010 или на  [email protected] и www.vodovod-skopje.com.mk  

Поврзани содржини

Без струја делови од Центар
Герасимовски: Се санира пешачката патека од хотел „Best Western“ до Министерството за финансии
Без вода дел од Маџир Маало
Корисници од дел од Аеродром без вода поради дефект на ул. „Руди Чајавец“
Алиу: За онколошки пациенти влезот на новиот паркинг на Клинички ќе биде бесплатен, најскап ќе биде за граѓани кои не се пациенти
Меѓународна музичко поетска вечер „Ромската роза никогаш нема да умре во холокаустот“
Никола Божиновски е нов претседател на Советот на Општина Бутел
Без вода шест улици во Скопје

Најчитани