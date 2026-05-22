„Заеднички напори за намалување на отпадот и подобрување на одржливоста – REDUCE“ – Општина Бутел доби нов проект од ЕУ

Во Приштина се одржа завршната церемонија за доделување на грантовите за општините во рамките на IPA III Програмата за прекугранична соработка помеѓу Косово и Македонија за периодот 2021-2027 година.

На настанот присуствуваа министерот за локална самоуправа на Република Македонија, Златко Перински, косовскиот министер за локална самоуправа, како и градоначалниците на општините кои се дел од оваа програма.

Преку оваа соработка, Општина Бутел ќе го имплементира проектот „Заеднички напори за намалување на отпадот и подобрување на одржливоста – REDUCE“, кој е финансиран од Европската Унија. Овој проект има за цел да придонесе кон почиста и поодржлива животна средина преку подобрување на системите за собирање, селекција и рециклирање на отпадот.

Активностите во најголема мера се насочени кон надминување на заедничките предизвици со кои се соочуваат вклучените општини во Косово и Македонија. Истовремено, проектот ќе ѝ помогне на Општина Бутел да ги унапреди своите практики во согласност со европските стандарди за заштита на животната средина.

Крајната придобивка од оваа иницијатива ќе биде почиста и поздрава животна средина, современо управување со отпадот и поголема еколошка свест кај граѓаните. Со поддршка од Европската Унија се создаваат конкретни и долгорочни решенија кои значително ќе го подобрат квалитетот на животот на жителите во двете општини.