Андоновски го отвори првиот технолошки парк во Македонија

10/05/2026 13:41

Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, се обрати на отворањето на првиот технолошки парк во Македонија — N99 Deep Tech Park, простор кој има за цел да ги поврзе технологијата, иновациите, науката, стартап-заедницата и институциите во заеднички екосистем за развој, се вели во денешното соопштение од Министерството за дигитална трансформација, што МИА го објавува интегрално.  

N99 Deep Tech Park е замислен како современ центар за поттикнување на нова технолошка револуција, со фокус на вештачка интелигенција, deep tech, роботика, сајбер безбедност и практична примена на иновациите. Паркот треба да претставува место каде што студентите, истражувачите, претприемачите, компаниите и институциите ќе можат да соработуваат, да развиваат решенија и да создаваат технологии со домашна вредност и глобален потенцијал.

Во своето обраќање, министерот Андоновски истакна дека отворањето на ваков простор е значаен чекор за развојот на македонскиот технолошки и иновациски екосистем.

„Во време кога државите се натпреваруваат преку знаење, иновации и технолошки капацитет, создавањето на ваквите простори е многу повеќе од инвестиција во инфраструктура. Тоа е инвестиција во идеи, талент и иднина. Она што особено ме охрабрува е што оваа иницијатива е водена од домашна визија и претприемништво“, порача министерот Андоновски.

Тој нагласи дека ваквите иницијативи се важни за создавање средина во која технолошките компании ќе можат да растат, стартапите ќе можат да се развиваат, а младите и талентирани луѓе ќе добијат можност своите идеи да ги реализираат дома.

Отворањето на N99 Deep Tech Park е дел од пошироката стратешка рамка на Министерството за дигитална трансформација за градење модерна, иновативна и безбедна дигитална држава. Ваквите проекти се во линија со приоритетите на Националната ИКТ стратегија на Министерството за дигитална трансформација — СМАРТ/МК, како и со Стратегијата за сајбер безбедност 2025–2028, преку кои се поставуваат насоките за развој на дигиталната економија, јакнење на технолошките капацитети, поддршка на иновациите и создавање безбедна дигитална средина.

Поврзани содржини

Левица: Трето дете – „пропусница“ за сиромаштија
Алиу најави поддршка за медицинските сестри и акушерки
Општина Аеродром повторно даде тендер на „Пирамид Билдинг“
И за ѓубрето има решение: Еколошки пример за домашен компост од Дојран
Даниловски: Не ни треба интернет фантазија за епидемија од хантавирусот, ни треба дератизација!
Компанијата „Мастеф“ ќе го гради новиот Луна Парк
Во Скопје настан за зголемување на свеста за лицата со атипичен развој
Денес и сончево и дожд

Најчитани