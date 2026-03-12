Алкараз ја започна сезоната со 15 победи по ред

Индијан Велс – Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз стигна до четвртфиналето во Индијан Велс. Тој ноќеска го победи Каспер Руд во четвртфиналето на Мастерсот во Индијан Велс со 6:1 и 7:6(2).

Алкараз ја продолжи својата серија без пораз на 15 натпревари на почетокот од сезоната 2026. Тој освои титули на Австралија опен и во Доха, а сега стигна до четвртфиналето на Индијан Велс по петти пат по ред.

Дваесет и двегодишниот Шпанец стигна до своето 19. четвртфинале на Мастерсот.

Следно, ќе се соочи со Камерон Нори, со кого води со 5:3 во меѓусебните натпревари.

