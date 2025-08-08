Алцхајмеровата болест поврзана со пет дигестивни состојби

Колку повеќе учиме за врската помеѓу цревата и мозокот, толку појасно станува колку е важна за целокупното здравје. Најновиот пример доаѓа од студија објавена во списанието Communications Biology, која пронајде врска помеѓу пет специфични дигестивни состојби и Алцхајмеровата болест, објавува mindbodygreen.com.

Еве што открила студијата, заедно со неколку стратегии што можат да помогнат да ги одржите вашите црева, а со тоа и вашиот мозок, здрави додека стареете.

Што открила студијата?

Иако долго време се сомневаше дека Алцхајмеровата болест и здравјето на дигестивниот систем може да бидат поврзани, врската не е целосно разбрана. За да ја истражат оваа врска, научниците од Универзитетот Едит Кован во Австралија анализирале генетски податоци од постојните студии за Алцхајмерова болест и дигестивни нарушувања, кои опфаќаат повеќе од 400.000 луѓе.

Нивните резултати сугерираат дека луѓето со дигестивни проблеми може да бидат изложени на поголем ризик од развој на Алцхајмерова болест. Исто така, се чини дека луѓето со двата вида болести делат одредени гени. Пет специфични цревни нарушувања поврзани со Алцхајмеровата болест се гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), пептичен улкус, гастритис-дуоденитис, синдром на иритабилно црево (ИБС) и дивертикулоза.

Водечкиот истражувач д-р Емануел Адевуи објасни: „Студијата дава нови сознанија за генетиката зад набљудуваната ко-појава на Алцхајмерова болест и цревни нарушувања. Ова го подобрува нашето разбирање за причините за овие состојби и идентификува нови истражувачки цели за потенцијално откривање на болеста порано и развој на нови третмани за обете состојби.“

Како можете да им помогнете на вашите црева?

Иако овие наоди не мора да докажуваат дека цревните нарушувања предизвикуваат Алцхајмерова болест или обратно, тие дополнително ја истакнуваат важноста на грижата за вашите црева за целокупното здравје. Исхраната богата со хранливи материи што го поддржува здравјето на цревата, а воедно избегнува храна што може да му наштети на вашиот микробиом, е секогаш добро место за почеток.

Редовното аеробно вежбање, исто така, покажа дека ја зголемува разновидноста на бактериите во вашиот дигестивен тракт и придонесува за целокупната микробна рамнотежа, што е исклучително корисно. Друг одличен начин да ја подобрите разновидноста на цревните микроби е да земате квалитетен пробиотик, кој е полн со корисни бактерии за да го подобрите вашето дигестивно здравје.

Конечно, како што дознаваме повеќе за врската помеѓу цревата и мозокот, станува сè појасно дека дигестивното здравје е неразделно поврзано со здравјето на мозокот. Нашите тела се еден интегриран, меѓусебно поврзан систем и најдобро е да се однесуваме кон него како таков.