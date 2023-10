Албанските студенти по медицина на протест – ќе мора да работат во државата 5 години пред да добијат диплома

Тирана– Студентите по медицина во Албанија ја започнаа новата академска година со протести и бојкот како реакција на новата одлука на Владата која ги обврзува студентите да работат пет години во земјата пред да добијат диплома, известува Балкан инсајт.

Планот беше познат на јавноста веќе неколку месеци, но беше усвоен во јули кога студентите одржаа протест пред албанскиот парламент. Студентите велат дека договорот што ќе треба да биде потпишан меѓу студентите и институциите сè уште не е објавен.

🇦🇱 Albanian medical students protested new government rule that forces them to work in the country for five years before receiving their diplomas.

They said this law is not on their interest [to emigrate to Germany after graduation].

They called it a “populist communist law”. pic.twitter.com/dtqACfsJim

— kos_data (@kos_data) October 3, 2023