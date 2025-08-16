Албанската влада ќе ги обнови опожарените и изгорени куќи

Албанскиот премиер Еди Рама најави дека владата ќе ги обнови опожарените и изгорени куќи а сите земјоделците кои го загубиле добиток во пожарите исто така ќе бидат обештетени.

„Никој нема да биде оставен сам и без поддршка од владата и од државата за да се врати во подобар дом и да добие соодветна отштета за изгубениот добиток. Кој и да го изгубил својот дом, ќе го обновиме бесплатно, кој и да изгубил добиток, ќе го рефинансираме еден по еден“, вети Рама во директна комуникација на Фејсбук.

Проценката и надоместокот на штетите предизвикани од пожарите ќе се спроведуваат во секоја засегната општина, според посебна постапка, која започнува со нивна идентификација од страна на тимовите за попис и проценка на штетите формирани од општините.

Тимовите, кои веднаш ќе бидат испратени на терен, ќе вршат попис на штетите врз куќите и други објекти, инфраструктурата, бизнисите, земјоделските култури и механизација, и пополнуваат обрасци со финансиски трошоци.

Потоа, општините ќе подготват списоци на оштетени субјекти и соодветна документација и по финансиската проценка на секоја општина, се утврдуваат трошоците за обештетување, кои се спроведуваат од средствата на засегнатата општина, преку фондот за цивилна заштита.

Според груба проценка оштетени се над 220 куќи, околу 50 целосно изгорени, неколку стотина пчелни сандаци, маслинови насади, како и над три илјади ситен и крупен добиток.