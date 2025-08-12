Албанија: За подметнување пожар осомничени 125 лица, во притвор 22, Рама најави дека потпалувањето ќе се казнува како убиство

12/08/2025 22:08
Фото: Б. Грданоски

Тирана – Под сомнение за подметнување пожари во Албанија се осомничени 125 лица, додека 22 се во притвор, изјави Ервин Хоџа, министер за внатрешни работи.

Од Грамш, каде состојбата е повеќе од критична тој упати апел   до граѓаните да бидат посвесни бидејќи „казните ќе бидат ригорозни”.

Претходно, по драматичната ситуација со пожарите, премиерот Еди Рама, објави видео-снимка направена од турски дрон „Бајрактар“ на албанското воздухопловство, на  која се гледа како лице подметнува пожар.

Намерното палење на отворен простор го нарече „предавство” најавувајќи  дека “потпалувањето ќе се израмнува со убиство”.

„Намерното палење не е само злосторство, туку и предавство на нашата земја и иднината на нашите деца. Еве видео од намерно палење снимено денес од беспилотни летала на воздухопловните сили. Државната полиција е на терен за да ги изведе пред лицето на правдата сите што си играат со пламен на заеднички имот“, пишува Рама во објавата.

Најавата на Рама ја поддржа министерот за одбрана Пиро Венгу велејќи дека “апсолутно е исправно од моментов,  Кривичниот законик да ја одразува новата реалност”. 

Инаку, според Европскиот информативен систем за шумски пожари (EFFIS) од почетокот на јули, во Албанија изгореле речиси 34.000 хектари. 

Поврзани содржини

Белград се прости од Арсен, Габи и Матија Дедиќ
Српски Завод за статистика: За една година овошјето поскапе за 81,4 отсто
Суша во Истанбул: во јули само еден дождовен ден, браните под 50 отсто од капацитетите
За десет години 2,5 милиони луѓе го напуштија Западен Балкан — регионот ризикува пад од над 15 отсто од населението до 2050
Прва жртва од пожар во Албанија, наредена е евакуација на три села во Грамш
Разбиена албанската мрежа за трговија со тони кокаин од Јужна Америка до Европа
Во Црна Гора загина војник откако се преврте цистерна за вода во мисија за гаснење пожари
Во дисфункционалната Бугарија цветаат дезинформации и се шират во ЕУ

Најчитани