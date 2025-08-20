Албанија – црн рекорд во регионот, досега опожарени 55.154 хектари земјиште

Досега во пожарите што ја зафатија Албанија опожарени се 55.154 хектари земјиште, со што земјата продолжува да биде на прво место во регионот по вкупно изгорени површини.

-2025 година го регистрира најцрниот рекорд за штети предизвикани од пожари во последните пет години. Минатата година, во земјата беа изгорени 46.623 хектари, додека претходните години имаше пониски бројки. Рекордните бројки за најголемите површини некогаш изгорени од пожари во Албанија се забележани во 2007 година со 127.491 хектари, во 2011 година 54.370, додека следната година 53.459 хектари, објави евроњуз Албанија (euronews.al).

Повикувајќи се на европскиот механизам, по „Албанија по опожарени површини е Босна и Херцеговина со 26.705 хектари, Македонија 26.522, Црна Гора 24.054, Србија 21.211, Косово 11.892 и Хрватска 2.944 хектари”.

Во Албанија последните денови состојбата со пожарите е значително подобрена.

Министерството за одбрана информираше дека денеска се регистрирани пет пожари од кои три се активни, а два се под надзор.