Ајвар од тиквички: Необичен рецепт што ќе го обожаватеа

07/08/2025 13:58

Сите сме навикнати на традиционалниот рецепт за ајвар од црвена пиперка. Сепак, откако ќе го пробате неодоливиот ајвар од тиквички, ќе бидете мудри!

Овој ајвар може да се користи како додаток на јадење или да се јаде сам, т.е. како намаз на леб. Не е комплициран за подготовка, што е најважно од сè.

Потребни состојки:

1 кг исчистени тиквички
300 г кромид
250 г моркови
70 мл растително масло
80 г доматно пире
1 лажичка сол
1 лажица шеќер
1/4 лажичка мелен црн пипер
1/2 лажичка сечкан лук
1/3 лажичка мелен коријандер
1 лажица оцет

 

Подготовка:

Излупете ги тиквичките и исечете ги на коцки. Исчистете ги и ситно исечкајте ги морковот и кромидот. Загрејте го маслото во голем сад. Пржете го кромидот додека не стане стаклест, потоа додадете го морковот и пржете уште 5 до 7 минути. Потоа додадете ги тиквичките и крчкајте уште половина час, мешајќи повремено. Префрлете го зеленчукот во блендер и блендирајте додека не добиете мазна паста. Потоа вратете сè во садот. Додадете ја доматната паста, солта, шеќерот, биберот, лукот, коријандерот и оцетот, па гответе уште 15-20 минути на тивок оган, мешајќи често. Истурете го топлиот ајвар во стерилизирани тегли и цврсто затворете ги. Превртете го наопаку 5 минути за да се вакумира.

Поврзани содржини

Студија на Харвард открива што влијае на тоа дали ќе родите син или ќерка
Некој повторно ja изел бананата од шест милиони долари
Меган Маркл не е добредојдена на кралските настани, вели извор
ChatGPT одговара на прашања од мажи и жени различно, но тоа не е сè
Ако сте пушач, една намирница може да ве освежи: Ги штити срцето, крвните садови и е полна со витамини
Три хороскопски знаци стануваат спектакуларно богати од 6 август 2025 година: Тие прифаќаат помош и тргнуваат да ги остварат своите соништа
42 земјотреси регистрирани во Јадранското Море за еден ден: Дали е можно цунами во таа област?
Која земја во Европа има најчисто море? (Видео)

Најчитани