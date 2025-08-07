Ајвар од тиквички: Необичен рецепт што ќе го обожаватеа

Сите сме навикнати на традиционалниот рецепт за ајвар од црвена пиперка. Сепак, откако ќе го пробате неодоливиот ајвар од тиквички, ќе бидете мудри!

Овој ајвар може да се користи како додаток на јадење или да се јаде сам, т.е. како намаз на леб. Не е комплициран за подготовка, што е најважно од сè.

Потребни состојки:

1 кг исчистени тиквички

300 г кромид

250 г моркови

70 мл растително масло

80 г доматно пире

1 лажичка сол

1 лажица шеќер

1/4 лажичка мелен црн пипер

1/2 лажичка сечкан лук

1/3 лажичка мелен коријандер

1 лажица оцет

Подготовка:

Излупете ги тиквичките и исечете ги на коцки. Исчистете ги и ситно исечкајте ги морковот и кромидот. Загрејте го маслото во голем сад. Пржете го кромидот додека не стане стаклест, потоа додадете го морковот и пржете уште 5 до 7 минути. Потоа додадете ги тиквичките и крчкајте уште половина час, мешајќи повремено. Префрлете го зеленчукот во блендер и блендирајте додека не добиете мазна паста. Потоа вратете сè во садот. Додадете ја доматната паста, солта, шеќерот, биберот, лукот, коријандерот и оцетот, па гответе уште 15-20 минути на тивок оган, мешајќи често. Истурете го топлиот ајвар во стерилизирани тегли и цврсто затворете ги. Превртете го наопаку 5 минути за да се вакумира.