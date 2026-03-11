Адебајо постигна 83 поени против Вашингтон и постави рекорд на 21 век

Кошаркарот на Мајами хит, Бам Адебајо, ноќеска постигна 83 поени во победата од 150:129 над Вашингтон во регуларната сезона на НБА.

Дваесет и осумгодишниот Американец го сруши рекордот на Коби Брајант во 21 век. Поранешниот играч на Лејкерси постигна 81 поен во 2006 година.

Воедно, 83-те поени на Адебајо се втор највисок вкупен број во историјата на НБА. Само Вилт Чемберлен постигнал повеќе – 100 поени со Филаделфија Вориорс во 1962 година.

Адебајо погоди 20 од 43 шутеви од поле, вклучувајќи 7 од 22 тројки. Тој погоди 36 слободни фрлања, што е нов рекорд во лигата.

Мајами хит со биланс 37 победи и 29 порази се наоѓа на 6.место во Источната конференција на НБА-лигата.