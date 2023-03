95. Оскари на 12 март ексклузивно на МРТ со Миланка Рашиќ

Македонската Телевизија ексклузивно ќе го емитува 95-то доделување на Оскарите в недела, 12 март. Академијата за филмски уметности и науки ќе ги награди најдобрите остварувања во 2022 година. Доделувањето на најпрестижните филмски награди во светот, кое ќе се одржи во театарот Долби во Холивуд , ќе го пренесуваат преку 200 земји во светот.

Миланка Рашиќ, ТВ автор и продуцент, и оваа година ќе биде коментатор на доделувањето на филмските награди Оскар, во ексклузивниот директен пренос на МРТ.

Преносот на МРТ ќе започне 30 минути по полноќ, во ноќта недела (12 март) кон понеделник (13 март) со црвениот килим. 95-та Оскаровска церемонија ќе започне во 2 часот по полноќ. Годинава, по трет пат, церемонијата ќе ја води Џими Кимел, а се знаат и презентерите.

Meet your first slate of presenters for the 95th Oscars.

