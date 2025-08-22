22 август во историјата – Во Битката кај Босворт убиен е англискиот крал Ричард III

Битката кај Босворт, водена на 22 август 1485 година, е клучен момент во англиската историја, означувајќи го крајот на Војните на розите и подемот на династијата Тјудор на англискиот престол. Овој конфликт помеѓу силите на кралот Ричард III од Јорк и бунтовникот Хенри Тјудор, гроф од Ричмонд, резултираше со пораз и смрт на Ричард III, со што заврши владеењето на династијата Плантагенет.

Војните на розите, триесетгодишна граѓанска војна помеѓу две моќни благороднички семејства, династијата Јорк и Ланкастер, ја потресе Англија во втората половина на 15 век. Ричард III дојде на престолот во 1483 година по смртта на неговиот брат, кралот Едвард IV, во контроверзни околности.

Неговото преземање на круната, заедно со обвинувањата за нелегитимитет и исчезнувањето на неговите внуци, познати како „Принцовите во Кулата“, предизвика незадоволство кај делови од благородништвото. Хенри Тјудор, далечен роднина на лозата Ланкастер, ја искористи оваа нестабилност за да организира бунт, собирајќи поддржувачи во егзил во Франција. Битката се одвивала на полињата во близина на Босворт во Лестершир. Ричард III командувал со војска од околу 10.000 луѓе, додека Хенри Тјудор имал помала сила од приближно 5.000 луѓе, поддржана од француски платеници и велшки сојузници.

Клучната улога во битката ја одигра трета сила, војска предводена од Лорд Томас Стенли и неговиот брат Вилијам, чии намери беа неизвесни до последен момент. Стенлиеви им се придружија на Тјудорите во одлучувачки момент, свртувајќи го текот на битката.

Ричард III, решен да се бори, предводеше директен напад врз Хенри Тјудор, но во хаосот од битката беше опколен и убиен. Според историските извори, Ричард умрел храбро, борејќи се до последниот здив, а неговата круна беше пронајдена на бојното поле и симболично поставена на главата на Хенри.

Победата на Хенри Тјудор во Битката кај Босворт го означи крајот на Војните на розите и почетокот на династијата Тјудор. Крунисан како Хенри VII, новиот крал го започна процесот на помирување меѓу завојуваните фракции, оженувајќи се со Елизабета од Јорк, со што ги обедини спротивставените линии.

Смртта на Ричард и губењето на поддршката меѓу благородниците го зацементираа крајот на Плантагенетите, а владеењето на Хенри донесе стабилност во Англија по децении конфликти. Битката имаше и долгорочни последици, поставувајќи ги темелите за зајакнување на кралската власт и централизација на државата.

Битката кај Босворт се памети не само како воен конфликт, туку и како симболичен крај на средновековниот период во Англија. Ликот на Ричард III подоцна стана предмет на многу контроверзии, делумно поради Шекспировата претстава во која го прикажува како суров тиранин.

Археолошкото откритие на гробницата на Ричард во Лестер во 2012 година дополнително го оживеа интересот за кралот, фрлајќи нова светлина врз неговиот живот и смртта.