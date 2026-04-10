10 април во историјата – Убиен е мексиканскиот револуционер Емилијано Запата

Емилијано Запата, водач на селаните и домородните луѓе за време на Мексиканската револуција, е застрелан од заседа и убиен во Морелос од владините сили.

Роден како селанец во 1879 година, Запата бил принудно земен во мексиканската армија во 1908 година по неговиот обид да ги врати селските земји преземени од сточар. По почетокот на револуцијата во 1910 година, тој подигна војска од селани во јужната држава Морелос под слоганот „Земја и слобода“. Барајќи едноставни аграрни реформи, Запата и неговите герилски фармери се спротивставија на централната мексиканска влада под Франциско Мадеро, подоцна под Викторијано Хуерта и на крајот под Венистијано Каранза. Запата и неговите следбеници никогаш не стекнале контрола над централната мексиканска влада, но тие ја прераспределија земјата и им помагаа на сиромашните земјоделци на територијата под нивна контрола.

Влијанието на Запата трае долго по неговата смрт, а неговото движење за аграрна реформа, познато како запатизам, останува важно за многу Мексиканци денес. Во 1994 година, герилска група која себеси се нарекуваше Армијата за национално ослободување Запата започна селанско востание во јужната држава Чијапас.