„Звуците на Големата Степа“ и „Сина сенка“ вечер пред скопската публика

17/07/2026 07:24

Паркот на Франкофонија и Едукативниот културен центар „Лабораториум“ вечер ќе бидат локации каде што ќе се одржат два културни настана што на публиката ќе ѝ понудат музичко-сценско и театарско доживување.

Во организација и соработка со Амбасадата на Казахстан, во 20:30 часот во Паркот на Франкофонија ќе се одржи вечер на традиционална музика и танц од Казахстан насловена „Звуците на Големата Степа“.

На настанот ќе настапат етно-групата „Tarlans“ и кореографскиот ансамбл „Ayala“, кои преку традиционални казахстански инструменти, современи етно-аранжмани и кореографии инспирирани од духот на Големата Степа ќе го претстават богатото културно наследство на Казахстан. Организаторите најавуваат вечер што ќе ги спои музиката, танцот и традицијата и ќе ја доближи казахстанската култура до македонската публика. Влезот е слободен.

Во Едукативниот културен центар „Лабораториум“ во 20:30 ќе биде изведена театарската претстава „Сина сенка“ на Независниот театар „Златен елец“, во режија на Тамара Стојановска.

Претставата е реализирана во соработка со американскиот автор Брајан Рејнолдс и за првпат се поставува пред македонската публика. Делото се занимава со современите општествени состојби, системите што генерираат насилство и механизмите преку кои стравот се користи како средство за контрола и профит. Преку сценската приказна се отвораат прашања за влијанието на медиумите, улогата на фармацевтската индустрија и големиот капитал, како и за позицијата на поединецот кој истовремено станува жртва и производ на општествениот систем.

Поврзани содржини

Префинето музицирање на триото „Кимера“ на „Охридско лето“
Кога се гаснат светлата на сцената, не постојат граници или политички разлики
Балетот „Митот за Амазонките“ со уметниците на грчкиот „АРТ денс театар“ вечерва на „Охридско лето“
Документарецот „Европа: Еден континент, пет света“ пред скопската публика во Кинотека
Во Битола се одржа меѓународна работилница за конзервација на културното наследство
Патувачката изложба „Изградена средина: Алтернативен водич за Јапонија“ во МСУ
Националниот џез оркестар ќе настапи на AirBeat Festival во Корча
„Држи се за мене”, најдобар медитерански филм на петтото издание на фестивалот „Преку езерото”

Најчитани