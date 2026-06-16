Зоните во Делчево, Берово, Виница… ќе се трансформираат во индустриски, ќе им се понудат и на домашни фирми

Неоперативните зони како оние во Делчево, Берово и Виница, ќе се трансформираат во индустриски, за да бидат ставени во функција, а ќе им бидат понудени и на домашните компании за да го прошират своето производство, рече денеска директор на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, Гоце Димовски.

Како што истакна Димовски, одговорајќи на новинарски прашања, во струшката технолошко-развојна зона моментно се оперативни две компании кои рабнотат активно и вработуваат сериозен број лица, но интенцијата на Владата е да се донесе уште некој инвеститор кој би отворил бизниси во тој регион.

Директорот информира и дека од 2025 година се работи на нова стратегија за привлекување странски инвестиции со важност 2027 – 2037 година – документ во кој ќе бидат опфатени сите аспекти и цели на државата во однос на ова прашање, вклучувајќи ја и диверзификацијата на инвестициите.

-Согласно законот, се знае кои дејности може да бидат активни во зоните. Неоперативните зони, како Делчево, Берово, Виница и уште неколку, ќе се трансформираат во индустриски кои би ги ставиле во функција, зашто ТИРЗ-овите имаат одредена рамка на дејност и бизниси, а индустриските можат да имаат секаков вид дејности – и услуги и секаков вид производство. Ќе ги понудиме и на домашните компании за да го прошират своето производство. Овие зони се изградени одамна, пред 10 – 15 години и таа демографија од тогаш веќе не постои. Целта е како да ги ставиме во функција и да му помогнеме на домашниот бизнис да добие урбанизирано земјиште, со соодветна инфрастурктура, а со тоа да го зголеми локалниот економски развој и целиот развој во државата, наомена Димовски.

Во однос на стратегијата, потенцира дека постојната била заклучно со 2017 година и од тогаш до 2024-та нема никаков документ.