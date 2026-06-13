Жителите на Рјол ја отстранија оградата со бодликава жица на планираниот луксузен ресорт на јадранскиот брег на Албанија

Околу 200 демонстранти денеска урнаа делови од метална ограда со бодликава жица околу градилиште на луксузно одморалиште на јадранскиот брег на Албанија, што е најнов знак за растечкиот јавен гнев поради изградбата во еколошки чувствителни области.

Жителите на селото Рјол, кај Велипоја, во регион со песочни плажи и борови шуми во северна Албанија, протестираа против проектот за луксузно одморалиште, тврдејќи дека земјиштето е во нивна сопственост.

Тие носеа албански национални знамиња и скандираа „Револуција“ додека ги отстрануваа оградите.

Следеа судири со полицијата, но таа не ги спречи демонстрантите да ги демонтираат оградите.

Албанска компанија развива луксузен туристички комплекс со 5 ѕвезди на локацијата од 146 хектари, што се смета за една од најголемите туристички инвестиции во земјата.

Проектот, од страна на албанската Влада доби статус „инвеститор со посебен статус“

Во меѓувреме, во Тирана вечерва се одржува 14. по ред протест “Фламинго револуција”, против реализација на проектот во Зврнец и Сазан, кај Валона.