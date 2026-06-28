Жената во Траор починала од насилна смрт, потврди Обвинителството

28/06/2026 13:16
Јавно обвинителство (Фото: Б. Грданоски)

Жената од скопското село Таор ,која беше пронајдена мртва, починала од насилна смрт поради што е приведен нејзиниот поранешен сопруг, а задржани се и тројца негови пријатели, соопшти Обвинителството.

Оттаму информираат дека ноќеска дежурен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје и екипи на МВР извршиле увид на тешко пристапна шумска локација во близина на селото Летевци, каде што било пронајдено безживотно тело.

– Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на телото на починатата, при што потврдено е дека смртта е насилна. Под сомненија за сторено кривично дело лишен од слобода е поранешниот сопруг на жртвата, а задржани се и тројца негови пријатели, велат од Обвинителството.

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