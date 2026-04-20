Постои од 1892 година, а сега става клуч: Се затвора Железарницата во Зеница, без работа илјадници работници

Железарницата во Зеница ќе престане да произведува челик од 22 април бидејќи не може да се справи со нелојалната увозна конкуренција, додека властите во Босна и Херцеговина (БиХ) одбиваат да преземат мерки за заштита на домашното производство, објави денес раководството на компанијата, која сега работи под името Нова Жељезара Зеница, јави Хина.

Како што објаснија, високата печка ќе биде затворена задутре, а ден потоа челичарниците, со што ќе се прекине производството на челик во поранешниот регионален гигант на металуршката индустрија основан во 1892 година.

Тие најавија дека процесот на прекин на производството ќе се спроведе додека се преземаат сите потребни мерки за заштита на вработените, имотот и животната средина. Тие исто така истакнуваат дека немале друг избор бидејќи властите на државно ниво ги игнорирале нивните предупредувања.

„Администрацијата потсетува дека барањето за заштита на домашното производство на челик е во тек веќе шест месеци, со учество и позитивни мислења на надлежните институции од сите нивоа на власта. И покрај ова, Советот на министри на БиХ ја отфрли предложената регулатива за заштитни мерки во два наврати во март.

После тоа, немаше конкретни реакции или одговори на иницијативите и повиците“, се вели во соопштението на администрацијата на Железарницата. Владата на Федерацијата на Босна и Херцеговина претходно позитивно одговори на повиците од Зеница за привремено воведување царински давачки за заштита на домашното производство додека не се осмислат долгорочни мерки за стимулација, но на Советот на министри не му беше потребна поддршка за ова.

Претседателката на Советот на министри на БиХ, Борјана Кришто, го оправда своето противење повикувајќи се на обврските што произлегуваат од меѓународните договори. „Со донесување на таква одлука, би можеле да го прекршиме Договорот за стабилизација и асоцијација (ДСА), како и правилата на Светската трговска организација“, рече Кришто претходно.

Од Нова железарница Зеница нагласи дека нивната конкуренција е челикот увезен од Индија, Кина и Италија, чии челичарници уживаат различни форми на државна поддршка, на кои, сепак, индустријата во БиХ не може да смета.

„Со оглед на изразената неконкурентност на пазарот, компанијата повеќе не може да трпи дополнителни финансиски загуби, а менаџментот заклучува дека продолжувањето на интегралното производство е неодржливо и дека нејзиното затворање станало неизбежно“, изјавија тие.

Тие објаснија дека не планираат целосно да ја затворат железарницата, односно дека ќе се обидат да ја конвертираат нејзината производствена програма, но го опишаа отпуштањето на некои од 1.900 работници како неизбежно. На крајот на февруари, фабриката за кокс во Лукавац, која ја снабдуваше железарницата Зеница со кокс, беше затворена, што остави 800 работници без работа.

Прекинот на производството на челик ја доведе во прашање и судбината на рудникот за железна руда во Љубија во близина на Приједор, како и работењето на железниците на Федерацијата Босна и Херцеговина и Република Српска, кои најголемиот дел од своите приходи ги остваруваа преку транспорт на товар за поврзаната челична индустрија. Околу десет илјади нови работни места се во прашање.