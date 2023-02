Земјотрес со јачина од 6,1 според Рихтер во Јапонија

Земјотрес со јачина од 6,1 степени според Рихтеровата скала денеска ја погоди Јапонија, соопшти Европскиот медитерански сеизмолошки центар (EMSC).

Земјотресот се случил во морето, во близина на градот Куширо на најсеверниот остров Хокаидо, соопшти јапонската метеоролошка служба.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.0 || 70 km S of #Nemuro (#Japan) || 6 min ago (local time 22:27:38). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/rVB2OtQZ7L

— EMSC (@LastQuake) February 25, 2023