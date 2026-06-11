Земјотрес со јачина од 3 степени утринава почувствуван во Охридско-струшкиот регион

Земјотрес со јачина од 3,0 степени според Рихтеровата скала утринава е почувствуван во југозападниот дел на земјава, информира Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

Според податоците на опсерваторијата, земјотресот е регистриран во 5 часот и 36 минути, а неговиот епицентар потекнува од епицентралното подрачје Пештани–Охрид–Струга.

-Земјотресот е почувствуван од жителите на Охрид и Струга со интензитет од III степени според Европската макросеизмичка скала-наведуваат од Сеизмолошката опсерваторија.

Од таму апелираат до граѓаните, доколку го почувствувале земјотресот, да придонесат во сеизмолошките истражувања со пополнување на прашалникот за почувствуваностдостапен на веб страната прашалникот на Сеизмолошката опсерваторија или да се јават на бројот 112.