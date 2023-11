Земјотрес од 5,2 степени на грчкиот остров Евија, почувствуван и во Атина

Земјотрес со јачина од 5,2 степени според Рихтер бил регистриран на грчкиот остров Евија кусо пред 8.30 часот утрово по локално време, согласно податоците од Геодинамичкиот центар на Националната опсерваторија, јави дописничката на МИА од Атина.

Епицентарот на земјотресот бил во централниот дел на Евија, а беше почувствуван и во Атина.

Засега нема информации за повредени или материјална штета.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 19 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/7A4V2gR327

— EMSC (@LastQuake) November 3, 2023