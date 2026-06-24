Хакерски напад на Плитвице: Картичките се одбиваат, продавниците се затворени…

Во Националниот парк „Плитвички Eзера“, како што ни беше кажано, веќе три дена се случува „кибер инцидент“, кој предизвика големи тешкотии во работата. Управата на Националниот парк тврди дека клучните деловни процеси сè уште функционираат, но неофицијалните информации од вработените и гостите укажуваат на значително посериозни прекини на терен.

Оние што се отворени прифаќаат само готовина

Некои од објектите се затворени, а оние што се отворени прифаќаат само готовина, што предизвикува големо незадоволство кај гостите. Фактот дека фактурите се издаваат рачно во објектите што се отворени, исто така, предизвикува голема конфузија. Управата на Националниот парк ни потврди дека инцидентот започнал пред три дена, по што ги известиле надлежните државни органи и ги активирале безбедносните протоколи.

Паркот наведува дека спроведува детална истрага во соработка со експерти за сајбер безбедност, но засега не ја откриле причината за проблемот ниту потврдиле дали станува збор, на пример, за напад со ransomware.

„Клучните деловни процеси се спроведуваат со можни оперативни тешкотии исклучиво од превентивни причини и за заштита на безбедноста“, се наведува во одговорот на Националниот парк. Тие додаваат дека паркот е отворен за посетители и дека купувањето билети е сè уште можно.

Фактурите се пишуваат рачно

Треба да се напомене дека Националниот парк не ги информирал гостите за тешкотиите на својата официјална веб-страница и дека купувањата се можни само во готово.

Од друга страна, вработените тврдат дека ситуацијата е многу посериозна отколку што ја претставува Управата, со оглед на тоа што голем дел од системот воопшто не е достапен. Некои угостителски објекти и продавници за сувенири се затворени, додека оние што се отворени доживуваат големи гужви поради бавниот систем.

Нема проценка на штетата

Националниот парк соопшти дека поради тековната истрага, тие во моментов немаат проценка на финансиската штета или информации за можен компромитирање на податоци.

„Заштитата на податоците на нашите клиенти, партнери и вработени останува наш највисок приоритет“, рекоа тие, додавајќи дека спроведуваат дополнителни безбедносни мерки. Во нивниот одговор, тие не прецизираа до кој степен биле засегнати системите за фискализација или како точно се издаваат фактурите.