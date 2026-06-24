Урнат облакодерот „Вјесник“, некогаш симболот на Загреб

Тешка механизација што во последните недели го уриваше „Вјесник“ кат по кат, денес ги сруши последните остатоци од познатата зграда.

Зградата „Вјесник“, која со години беше препознатлив дел од силуетата на Загреб, а која изгоре во пожар што избувна на 17 ноември 2025 година, е целосно срушена.

На местото каде што препознатливиот облакодер стоеше со децении, сега има само куп градежен отпад што чека да биде отстранет.

Се очекува ова да се случи во следните десет дена, со цел да се нормализира сообраќајот на авенијата Славонска, кој прво беше прекинат од пожарот, а потоа пренасочен.

Облакодерот висок 67 метри на раскрсницата на авенијата Славонска и Савска Цеста во Загреб беше најпознат како седиште на поранешниот весник и издавачка куќа „Вјесник“, а беше изграден во почетокот на 1970-тите според проектот на Антун Улрих помладиот.