Урнат облакодерот „Вјесник“, некогаш симболот на Загреб

24/06/2026 20:21

Тешка механизација што во последните недели го уриваше „Вјесник“ кат по кат, денес ги сруши последните остатоци од познатата зграда.
Зградата „Вјесник“, која со години беше препознатлив дел од силуетата на Загреб, а која изгоре во пожар што избувна на 17 ноември 2025 година, е целосно срушена.

На местото каде што препознатливиот облакодер стоеше со децении, сега има само куп градежен отпад што чека да биде отстранет.

Се очекува ова да се случи во следните десет дена, со цел да се нормализира сообраќајот на авенијата Славонска, кој прво беше прекинат од пожарот, а потоа пренасочен.

Облакодерот висок 67 метри на раскрсницата на авенијата Славонска и Савска Цеста во Загреб беше најпознат како седиште на поранешниот весник и издавачка куќа „Вјесник“, а беше изграден во почетокот на 1970-тите според проектот на Антун Улрих помладиот.

Поврзани содржини

Хакерски напад на Плитвице: Картичките се одбиваат, продавниците се затворени…
Во Албанија во првиот квартал директните странски инвестиции достигнале 404 милиони евра
Голем пожар во Атина: Повеќе од 16 часа гори фабрика за пластика
Универзитетот во Белград е на листата на најдобри универзитети во светот
Извештај: Термоцентралите на Западен Балкан загадуваат 6,6 пати над дозволените граници
Градежна компанија во Грција пријавила приход од само три евра, а со агенција за недвижности прикриле над три милиони евра
Разбиена криминална организација во Грција што крадела струја и нанела штета од над девет милиони евра
Полицајци од Македонија, Косово, Црна Гора и Италија ќе патролираат по албанското крајбрежје за безбедна туристичка сезона

Најчитани