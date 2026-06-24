Универзитетот во Белград е на листата на најдобри универзитети во светот

Универзитетот во Белград и оваа година е вклучен во QS ранг-листата на најдобрите универзитети во светот. Српскиот најголем и најстар универзитет се најде помеѓу 801-то и 850-то место, додека лани беше помеѓу 761-во и 770-то место, објави Данас.

На QS листата за 2027 година рангиран е и Универзитетот во Нови Сад, со пласман во групата од 1.210 до 1.400 местo.

И оваа година, на QS листата ги нема универзитетите во Ниш и во Крагуевац, кои последен пат беа рангирани пред две години.

Од територијата на поранешна Југославија, најдобро рангиран е Универзитетот во Љубљана, кој е на 530-то место, по што следува Универзитетот во Загреб, од 721-во до 730-то место.

На врвот на табелата се МИТ, Империјал колеџ Лондон, Стенфорд, Оксфорд, Харвард, Кембриџ…

Во методологијата на рангирање, областа на истражување и научни достигнувања има најголемо значење со удел од 50 проценти, додека академскиот углед со 30 проценти е најважниот индикатор.

Вработеноста и резултатите од студиите, кои сочинуваат 20 проценти, го вреднуваат угледот на универзитетот кај работодавачите и успехот на дипломираните студенти на пазарот на трудот.

Глобалното вклучување, со удел од 15 проценти, го мери степенот на интернационализација преку застапеност на странски наставници, странски студенти и меѓународна истражувачка соработка.

Квалитетот на студиите, кој носи 10 проценти, се базира на односот на бројот на наставници и студенти. Одржливоста учествува со пет проценти и го проценува придонесот на универзитетот во одржливиот развој.