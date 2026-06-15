Завршува првиот рок за запишување во средните училишта за учебната 2026/2027 година

15/06/2026 13:45
Фото: Б. Грданоски

 Денеска завршува првиот уписен рок за запишување ученици во прва година средно образование за учебната 2026/2027 година.

Полуматурантите се пријавуваат електронски преку порталот Uslugi.gov.mk со посебна најава за ученици од сопствените кориснички сметки на schools.mk, а потоа во училиштата во кои ќе конкурираат, ќе ја доставуваат потребната документација. 

Во јуни ќе има две електронски пријавувања на учениците. Првото почна на 12 јуни во 00.00 часот и завршува вечер на полноќ, а второто пријавување е на 23 јуни.

Во августовскиот уписен рок ќе има едно пријавување – на 20 август.

Со конкурсот се предвидени над 25.000 слободни места во сите 109 јавни средни училишта во државата. Од нив, повеќе од 17.000 се во стручното образование, речиси 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование. 

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