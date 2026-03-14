Затворската чуварка која била пред ќелијата на Епштајн кога тој извршил самоубиство ќе сведочи пред Конгресот

14/03/2026 12:32

 

Затворската чуварка која била на должност кога осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн починал во затвор во Њујорк ќе сведочи пред Комитетот за надзор на Претставничкиот дом.

Пратеникот Џејмс Комер објави во петокот дека поранешната обезбедувачка Това Ноел ќе даде „транскриптирано интервју“ на 26 март.

„Поради јавните извештаи, документите објавени од Министерството за правда и документите добиени од Комитетот, Комитетот верува дека поседувате информации што ќе му помогнат во истрагата“, напиша Комер во писмо до Ноел.

Комитетот, исто така, бара интервјуа со неколку познати личности поврзани со Епштајн, вклучувајќи ги Бил Гејтс, Кетрин Румлер, Леон Блек, Лесли Гроф, Сара Келен, Тед Вејт и Даг Бенд.

Ноел и друг чувар во Метрополитен поправниот центар беа обвинети дека спиеле и сурфале на интернет наместо да го следат Епштајн кога тој почина во август 2019 година.

Обвинителите рекоа дека чуварите ги фалсификувале затворските евиденции за да изгледа дека извршиле задолжителни безбедносни проверки пред Епштајн да биде пронајден во несвест во својата ќелија.

Коронерот во Њујорк подоцна утврдил дека смртта на Епштајн била самоубиство.

Како дел од договорот со обвинителите, чуварите склучија договор за одложено гонење со Министерството за правда и нема да отслужуваат затворска казна.

Поврзани содржини

Најчитани