Заштитен македонскиот рубин како македонски уникатен полускапоцен камен
Со ова, македонскиот рубин добива статус на заштитено национално минерално наследство
Министерката за енергетика Сања Божиновска денеска соопшти дека пристигнало решението со кое и официјално се заштитува македонскиот рубин како наш, уникатен полускапоцени камен.
Со ова, македонскиот рубин добива статус на заштитено национално минерално наследство.
– Го заштитивме македонскиот рубин. Му благодарам на Геолошкиот завод за соработката. Веќе имаме нешто македонско заштитено. Продолжуваме понатаму со заштита и на одредени видови мермер, рече министерката на брифинг со новинарите.
Рубинот што се вади во Македонија е геолошки и естетски уникат: познат е како корунд со карактеристична малиново-розева боја, што се јавува поради присуството на хром во неговата кристална структура. Се наоѓа исклучиво во околината на Прилеп и во планините на Мариово, што го прави единствен природен рубин во копнената Европа што се обработува локално.
Покрај својата естетска и колекционерска вредност, македонскиот рубин претставува дел од културното и историското наследство на земјата – симбол на природната убавина и националната гордост.
Активностите за заштита на македонскиот рубин почнаа во септември 2025 година.
Божиновска на брифингот информира за сработеното во втората година од постоењето на Министерството за енергетика.