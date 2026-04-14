Започнува 18. издание на ЛИДЕР Проектот на Македонија2025, мини МБА обука за идни лидери и претприемачи

Денес официјално започнува 18. издание на ЛИДЕР Проектот, мини МБА обука наменета за млади професионалци, идни менаџери и претприемачи од Македонија. Програмата се реализира во организација на Македонија2025, во соработка со престижната бизнис школа „Ричард Ајви“ од Канада, а поддржана од партнерот Кроација Осигурување.

Учесници од целата земја и оваа година ќе имаат можност да бидат дел од интензивна двонеделна обука, дизајнирана според МБА пристапот на „Ајви“ и прилагодена на реалните предизвици со кои се соочуваат стартапите, малите и средни претпријатија, како и идните лидери во корпоративниот сектор.

Програмата опфаќа клучни бизнис области како стратегија, маркетинг, финансии, управување со човечки ресурси, развој на производ, подготовка на бизнис план и лидерство. Наставата се одвива преку студии на случај, интерактивни симулации и практични вежби, дополнети со индивидуални менторски сесии со инструктори од Канада.

„ЛИДЕР Проектот е потврда за нашата заложба да изградиме генерација млади лидери кои ќе придонесат за економскиот развој и иновациите во Македонија. Вложувањето во знаење, претприемнички дух и лидерски вештини е клучно за создавање поконкурентна и одржлива економија“, изјави проф. д-р Никица Мојсоска Блажевски, главен извршен директор на Македонија2025.

Програмата е дополнително збогатена со гостински предавања од истакнати македонски бизнис лидери, кои ќе споделат практични искуства и увид во актуелните трендови. Обуката завршува со презентација на бизнис идеи пред комисија составена од претставници на бизнис заедницата.

Македонија2025 е меѓународна, независна и непрофитна организација посветена на унапредување на конкурентноста, претприемништвото, иновациите и вредносното лидерство, со цел создавање одржлив економски раст и посилна нација.