Започна уривањето: Багери го „гризат“ облакодерот на „Вјесник“

09/04/2026 13:45

Работите за отстранување на зградата „Вјесник“ во Загреб започнаа, а делови од сите катови моментално се рушат со помош на тешка механизација.

Покрај изгорената зграда има голем кран кој подигна контејнер на врвот, а паралелно се  отстранува азбестот.

Министерот за просторно планирање, градежништво и државен имот Бранко Бачиќ изјави дека оваа операција нема да влијае на договорената цена на работите ниту значително ќе ги продолжи роковите.

По пожарот што ја зафати зградата во ноември минатата година, поголемиот дел од отпадот и речиси целата фасада беа отстранети, а просторот беше подготвен за следната фаза од работата. Азбестот беше идентификуван на 16-тиот кат, а проектот за негово отстранување веќе е одобрен.

За овој дел од проектот се планирани дополнителни 30 дена, но министерот нагласува дека ова нема значително да влијае на целокупната динамика на проектот.

Зборувајќи за сообраќајот, Бачиќ изјави дека подвозникот на „Славонска авенија“ веќе ќе беше отворен доколку не беа неповолни временски услови, но наскоро се очекува негово отворање за сообраќај.

Државниот секретар на Министерството за просторно планирање, градежништво и државен имот, Тончи Главиниќ, ќе даде изјава во четврток во 15 часот за моменталната состојба на градилиштето и работите што се изведуваат денес, соопшти Министерството.

