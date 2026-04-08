Загреб влезе во историјата: Лансирана е првата комерцијална роботска такси-услуга во Европа

Хрватскиот стартап Верна, во сопственост на хрватската групација Римац, ја лансираше првата комерцијална роботска такси услуга во Европа во среда, 8 април, во Загреб. Корисниците кои првпат се пријавиле на листата на чекање сега можат да резервираат и да платат за автономни возења преку апликацијата Верне.

За возење се користат електрични возила опремени со автономен систем од седма генерација на кинеската компанија Пони (Pony.ai), со присуство на обучени безбедносни оператори.

Во првата фаза, услугата го опфаќа поширокиот центар на градот и аеродромот во Загреб, а наскоро ќе биде достапна преку апликацијата Убер, објавува порталот Пословни.

„За прв пат во Европа, постои вистинска комерцијална роботска такси услуга – луѓето можат да ја користат и да доживеат автономно возење“, рече ко-основачот и извршен директор на Верн, Марко Пејковиќ.

Компанијата планира да ја прошири услугата во остатокот од Загреб, а во тек се преговори за лансирање на роботакси услуги во 11 градови во Европската Унија, Велика Британија и Блискиот Исток, додека повеќе од 30 градови ја разгледуваат оваа можност.

Паралелно, компанијата развива сопствено автономно возило со две седишта, специјално дизајнирано за целосно автономно возење по потреба, кое ќе биде пуштено во продажба штом компанијата добие регулаторни одобренија и ги исполни безбедносните стандарди.

Verne е создаден во 2019 година во рамките на групацијата Rimac, основана од хрватскиот претприемач Мате Римац.