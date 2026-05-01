За прв пат од Втората светска војна долгот на САД е поголем од нивниот БДП – 100,2 проценти

Националниот долг на САД сега е поголем од економијата како целина, достигнувајќи нивоа што не се видени од последиците од Втората светска војна, откриваат нови податоци.

Бројките објавени од Бирото за економски анализи во четвртокот го ставаат вкупниот долг што го држи американската јавност на 31,27 билиони долари на 31 март.

Во меѓувреме, номиналниот бруто домашен производ на земјата беше проценет на 31,22 билиони долари, што значи дека националниот долг како процент од БДП изнесува 100,2 проценти, што го става на пат да ги предизвика историските 106 проценти забележани во 1946 година за време на демобилизацијата.

Долгот изнесуваше 99,5 проценти од БДП на крајот од фискалната 2025 година во септември, што значи дека многу брзо се искачил.

Во февруари, непартиската Канцеларија за буџет на Конгресот објави 10-годишна буџетска и економска прогноза во која се предупредува дека, доколку се дозволи сегашната траекторија да продолжи неконтролирано, САД ќе го срушат повоениот рекорд до 2030 година, кога нивниот јавен долг ќе достигне проектирани 108 проценти.

Канцеларијата за буџет на Конгресот, исто така, предупреди дека за една деценија од сега, јавниот долг како дел од БДП ќе изнесува 120 проценти, што се заканува да го забави економскиот раст и да ги одврати приватните инвестиции.

Владата на САД моментално троши 1,33 долари за секој долар што го собира од приходи и се соочува со буџетски дефицит проектиран на 1,9 билиони долари оваа година, според „Волстрит џорнал“.

Сепак, претседателот Доналд Трамп продолжи да инсистира дека сè е во ред, одговарајќи на мешаните економски изгледи за првиот квартал од Министерството за трговија во четвртокот, велејќи: „Повеќе луѓе работат токму сега отколку во кое било време во историјата на нашата земја.

Одлично ни оди. И сѐ повеќе инвестиции се прават во Соединетите Американски Држави и во која било земја во кое било време, во кое било време од историјата. И многу од тоа, јас и многу од тоа можеби на одреден начин, можеби поважно, фабриките за автомобили се враќаат во нашата земја“.

И покрај пристрасноста на претседателот, мнозинството од јавноста останува загрижено за инфлацијата и тековната криза со прифатливоста на цените.

Таа вознемиреност е можеби најјасно изразена преку опаѓачкиот рејтинг на одобрување на Трамп, при што само 34 проценти од испитаниците во анкетата на Ројтерс/Ипсос претходно оваа недела рекоа дека ја одобруваат работата на Белата куќа додека цените на бензинот растат поради војната во Иран.

Одговарајќи на најновите бројки за долгот, Маја МекгГиниас, претседателка на непартискиот Комитет за одговорен федерален буџет, рече дека е „само прашање на време“ кога ќе се надмине историскиот рекорд.

„Овој пат, задолжувањето не е резултат на сеизмички глобален конфликт, туку на целосно двопартиско откажување од донесување тешки одлуки“, рече таа.

Таа додаде дека пратениците „треба да го запрат крварењето“ за да ја стават финансиската иднина на земјата на поодржлив пат.