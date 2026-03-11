За прв пат од 2023 година, руската армија почна да губи територија во Украина

Украинската армија ослободи повеќе територија отколку што изгуби во последните две недели од февруари, според Институтот за проучување на војната (ИСВ). Како што се наведува во извештајот на ИСВ, ова е прв пат ова да се случи од летната контраофанзива на украинските вооружени сили во 2023 година.

Според претседателот Володимир Зеленски, украинските сили ја вратиле контролата врз 460 квадратни километри – приближно 10 отсто од она што Киев ѝ го отстапи на Москва во 2025 година. ИСВ ја проценува повторно освоената област како поскромна – 257 квадратни километри – но признава дека замаглената фронтова линија и бројните „сиви зони“ го отежнуваат точното броење.

Украинските вооружени сили ги постигнаа своите најголеми успеси во регионот Дњепропетровск, каде што присуството на руските трупи е намалено на три градови, и во регионот Запорожје, каде што девет градови се повторно освоени од јануари. Овие контранапади би можеле да ги нарушат плановите за офанзивна кампања на Русија за пролетта и летото 2026 година, нагласува ИСВ.

Според Зеленски, клучниот фактор за успехот на украинската војска била неможноста на Русија да ги надомести загубите на фронтот. „Русија губи многу луѓе, до 35.000 месечно“, рече тој во интервју за италијанскиот весник „Кориере дела сера“. Поради овие загуби, руската армија ефикасно престана да расте, додаде претседателот: „Загубите се еднакви на бројот на новомобилизирани војници. Тие се блиску до криза“.

Според извори на „Блумберг“, загубите на Русија на фронтовската линија го надминале бројот на нови војници по договор најмалку во последните три месеци. За да ги надомести овие загуби, Кремљ активно регрутира странци. Според британскиот министер за одбрана Џон Хили, приближно 17.000 севернокорејски војници се борат на страната на Русија, заедно со илјадници платеници од Индија, Пакистан, Непал, Нигерија, Сенегал и Куба. Сепак, ова странско регрутирање се соочува со протести: на пример, јужноафриканските власти почнаа да бараат Русија да ги врати своите граѓани кои биле измамени во борба. Индија, Непал и Шри Ланка претходно поставија слични барања.

Поради недостиг на работна сила, Русија ќе биде принудена или да ги намали своите офанзивни операции или да прогласи нова мобилизација што би можела да влијае на поголемите градови, што би ризикувало губење на политичката поддршка за руската влада, вели британскиот заменик-државен секретар за одбрана Ал Карнес.

Друг важен фактор во напредувањето на украинските вооружени сили беше губењето на модерна комуникациска опрема од страна на руската војска. На почетокот на февруари, на барање на Украина, SpaceX на Елон Маск ги исклучи сите терминали на Старлинк што не се на белата листа.

Руските војници масовно користеа шверцувани терминали за координирање на воените операции и контрола на беспилотни летала и артилерија. Исклучувањето предизвика паника: пресретнатите комуникации објавени од „Политико“беа полни со очај: „Никој нема интернет!“, „Нема врска, не се пренесуваат слики“. Во меѓувреме, украинските војници забележаа нагло намалување на интензитетот на нападите со артилерија, минофрлачи и беспилотни летала.

„Откако го загуби Старлинк, Русија се најде во малку тешка позиција во однос на оперативната команда и контрола“, изјави висок функционер на НАТО во интервју за „Москва тајмс“. Руските Z-канали признаваат дека нема алтернатива и дека „сè што останува се радио, кабли и гулаби“.