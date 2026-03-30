Wikipedia забранува статии создадени со вештачка интелигенција

Англиската Wikipedia ја забрани употребата на генеративна вештачка интелигенција при пишување или уредување статии.

Популарната платформа тврди дека донела ваква одлука бидејќи користењето на вештачка интелигенција за брзо уредување текст „честопати ги прекршува неколку од основните политики за содржина на Wikipedia“.

Сепак, постојат неколку мали исклучоци. Корисниците можат да користат големи јазични модели (LLM) за да го подобрат сопственото пишување, но само ако текстот е проверен за точност. Се вели дека ова е затоа што LLM-ите „можат да одат подалеку од она што ќе ги замолите да го направат и да го променат значењето на текстот на начини што не се поддржани од наведените извори“.

Исто така е можно да се користат LLM-и за да се помогне со преводот на јазици. Сепак, тие мора да бидат доволно течни на двата јазика за да забележат грешки. Повторно, информациите мора да бидат потврдени.

„Искрено се надевам дека ова може да предизвика поширока промена. Овозможете ги заедниците на други платформи и видете како ова станува граѓанско движење на корисници кои одлучуваат дали вештачката интелигенција треба да биде добредојдена во нивните заедници и до кој степен“, напиша администраторот на Wikipedia, Илјас Леблу.

Тој, исто така, ја нарече политиката „отпор против еншитификацијата и силен притисок за вештачка интелигенција од страна на многу компании во последните неколку години“.

Сепак, вреди да се напомене едно нешто. Википедија не е монолит. Секоја од нејзините страници има свои независни правила и уреднички тимови. Некои може да изберат да земат LLM, но други може да одат во спротивен правец. Шпанската Wikipedia, на пример, целосно ја забрани употребата на LLM, без исклучоци за подобрување или превод.

Исто така, идентификувањето текст напишан од LLM не е егзактна наука, па затоа човечките модератори на Wikipedia повремено може да пропуштат некои невалидни делови. Ова е поверојатно на страници со помалку модерација.