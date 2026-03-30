Вучиќ му одговори на Милановиќ: „Не сум ти потрчко, а и онака не ми е местото на Бриони“

Српскиот претседател Александар Вучиќ се огласи во врска со одлуката на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ да го откаже самитот на процесот Брдо-Бриони, велејќи дека ја поддржува таквата одлука и остро го критикуваше хрватското државно раководство.

Во изјава за агенцијата Танјуг, Вучиќ нагласи дека верува оти навистина не му е местото на Бриони и дека одењето во Јасеновац му е неспоредливо поважно од учеството на овој самит.

„Што се однесува до моето присуство на Бриони, целосно го поддржувам Зоран Милановиќ, тој е апсолутно во право – не ми е местото таму. Како претседател на Србија, отсекогаш сум сакал да одам и да положам цвеќе во Јасеновац, а тоа отсекогаш ми било неспоредливо поважно. Можам да одам на Бриони само како дел од моите професионални обврски, да ја слушнам другата страна, да разговарам, бидејќи никогаш не сум избегал од дијалог“, рече Вучиќ.

Одговарајќи на пораките од Загреб и причините за откажување на самитот, Вучиќ додаде дека Милановиќ не морал да го откаже целиот состанок, иронично додавајќи дека можел да ги покани своите партнери од Приштина и Тирана, на кои и онака нема да „ја наруши идиличната атмосфера“.

Потоа директно се обрати до хрватскиот претседател, но и до премиерот и министерот за надворешни работи.

„Во врска со изјавите и она на што се осврнува Зоран Милановиќ, јас не сум негов подреден и не сум Андреј Пленковиќ, за да мисли дека може да живее од мене како што живее од некои свои луѓе или од некои други државни претставници. Исто како што не сум потрчко на Пленковиќ или Гордан Грлиќ Радман, кои ќе одредат што ќе кажам, туку зборувам како слободен и либертаријански претседател на Србија и ја зборувам вистината“, рече српскиот претседател.

Да ве потсетиме дека оваа реакција доаѓа откако хрватскиот претседател Зоран Милановиќ претходно објави дека го откажал овогодинешниот самит Брдо-Бриони, кој требаше да се одржи во Хрватска, нагласувајќи дека во моментов нема услови за доаѓање на српскиот претседател во таа земја.

Хрватска и Словенија го иницираа овој самит со цел меѓудржавна соработка и забрзување на интеграцијата на земјите од Југоисточна Европа во ЕУ. Сепак, Милановиќ смета дека Србија во моментов не придонесува кон овие цели.

„Политичките изјави и постапки на Вучиќ, на кои бевме сведоци во последните денови и недели, се во целосна спротивност со целта на процесот Брдо-Бриони, тие ги нарушуваат меѓудржавните односи, го загрозуваат мирот и стабилноста во Југоисточна Европа“, рече Милановиќ.

Милановиќ додаде дека одлуката за откажување ја донел во консултација со претседателката на Словенија, Наташа Пирц-Мусар, и дека самитот ќе се одржи само кога ќе бидат исполнети условите.