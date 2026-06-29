Вучиќ: Доколку стапката на раст надмине три отсто, платите и пензиите ќе се зголемат

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес објави пакет нови мерки за подобрување на животниот стандард во вредност од над 600 милиони евра, кои ќе опфатат повеќе од три милиони граѓани, и најави предвремени избори „во следните три до четири месеци“.

Вучиќ во јавно обраќање изјави дека изборите во Србија ќе бидат „во следните три до четири месеци“, нагласувајќи дека неговата одлука дали да се кандидира за премиер ќе биде „транспарентна и во согласност со Уставот и законот“. Граѓаните можат да ја очекуваат оваа одлука, додаде тој, „уште на крајот на јули“.

Зборувајќи за економските мерки, Вучиќ нагласи дека е важно државата да ги зачува мерките за ублажување на енергетската криза преку разговори со Меѓународниот монетарен фонд (ММФ). Тој, исто така, најави помош за социјално ранливите, поевтини лекови за сите граѓани кои примаат терапија и еднократна помош од нешто повеќе од 220 евра за корисниците на социјална помош.

Тој, исто така, најави нешто повеќе од 220 евра за корисниците на детски додаток. Како дел од пакетот мерки, Вучиќ, исто така, вети дека ќе исплати 30.000 ваучери во вредност од 85 евра за пензионери кои примаат пензија до 678 евра, што ќе опфати околу милион пензионери.

Зборувајќи за зголемувањето на пензиите, тој најави дека, доколку стапката на раст надмине три проценти, ќе има значително зголемување на платите и пензиите пред крајот на годината. Тој, исто така, додаде дека инфлацијата е под контрола и во рамките на пропишаните граници. Според проекциите на Народната банка на Србија, се очекува инфлацијата да биде три проценти оваа година, со отстапување од плус или минус 1,5 процентни поени.

Во своето обраќање до јавноста, Вучиќ, исто така, рече дека државата „ќе биде целосно подготвена“ да воведе воена служба, која ќе трае 75 дена. Во мај следната година ќе биде воведена воена обврска, а според него, касарната ќе биде логистички и инфраструктурно подготвена да го прими очекуваниот број војници.