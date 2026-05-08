Вработени во Агенцијата за управување со одземен имот продале хаварисани возила за старо железо под цена

08/05/2026 12:28
Фото: Б. Грданоски

 Управители на две правни лица и вработени во Агенцијата за управување со одземен имот се осомничени за злоупотреба на постапка за јавна набавка, откако Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје.

Кривичната пријава е поднесена против Н.И. и Б.Г., во својство на управители на правни лица, против две правни лица, како и против пет лица вработени во Агенцијата за управување со одземен имот – Ф.А., Г.А., П.К., Ф.Ј. и А.Б.

Според пријавата, осомничените Н.И. и Б.Г. во текот на 2021 година, со однапред утврдена намера и координирани дејствија, ги повредиле прописите од постапката за јавен повик и доделување договор за јавна набавка, со што ја нарушиле конкуренцијата во постапка за продажба на хаварисани моторни возила – старо железо, организирана од Агенцијата за управување со одземен имот.

Во постапката, како што се наведува, едниот правен субјект бил прикажан како формален конкурент и доставил понуда со намерна техничка грешка и нереален паричен износ, со што им било оневозможено понатамошно наддавање на останатите учесници.

Дополнително, Г.А., П.К. и Ф.Ј., во својство на членови на комисијата за спроведување на постапката, спротивно на одредбите од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети, а врз основа на подзаконски акт и правно мислење изготвено од А.Б., свесно помогнале во реализација на договорената шема.

На овој начин, како што информира Финансиската полиција, било овозможено склучување договор за продажба на одземени хаварисани возила како старо железо помеѓу Агенцијата за управување со одземен имот, претставувана од Ф.А., и правниот субјект управуван од Н.И., при што правното лице се стекнало со противправна имотна корист од 2.128.352 денари.

Од Управата за финансиска полиција соопштуваат дека случајот е доставен до надлежното јавно обвинителство за понатамошно постапување. 

Поврзани содржини

Ученик од Битола на Тик-Ток објавил список на ученици за „ликвидација“
Дваесетгодишна државјанка на Турција е пронајдена почината во стан, потврдија од СВР Штип
Стрелачки клуб од Прилеп продавал оружје на лица без дозволи, а поседувал и оружје без дозвола
Палеле оган зад зграда, им тропале на врата на станарите и им ја краделе поштата
Денеска ќе биде изречена пресуда за Стојанче Јовановски за трагедијата од 2 март
Четири лица се лишени од слобода, седум пријави за семејно насилство во последното деноноќие
Царинска управа приведе три лица, меѓу кои и сопственичка на салон за убавина за шверцување медицински препарати
Драма во Кочани во пресрет на Ѓурѓовден: Крадец се заглавил на оградата на „Св. Георгиј“, интервенирала пожарната, полицијата и брза помош

Најчитани