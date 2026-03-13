Воздухот во Дебар често ги надминува препорачаните нивоа на загаденост

Од почетокот на мерењата на квалитетот на воздухот во Дебар, објавени се првите резултати, кои покажуваат дека загадувањето на воздухот во градот често ги надминува препорачаните нивоа за заштита на здравјето.

Во околу две третини од мерењата извршени во текот на последните две недели, концентрациите на PM 2.5 честичките биле над границите препорачани од Светската здравствена организација (СЗО).

Податоците ги објави Регионалниот центар за чистота на воздухот, по мониторингот спроведен од 24 февруари до 9 март оваа година.

Според раководителот на овој центар во Дебар, Ноли Османи, во овој период се евидентирани вкупно 1338 мерења на квалитетот на воздухот. Мониторингот ги опфаќал главните параметри на загадувањето на воздухот, како што се PM 1, PM 2.5, PM 10, CO₂ и TVOC.

-Резултатите покажуваат дека просечната концентрација на PM 2.5 честичките била 22,9 микрограми на кубен метар, додека максималната вредност достигнала 97,7 микрограми на кубен метар. За споредба, препораката на СЗО за 24-часовен просек е 15 микрограми на кубен метар. Во меѓувреме, за PM 10 честичките, просекот бил 36,8 микрограми на кубен метар, додека максималната била 130 микрограми на кубен метар, вели Османи.

Додаде дека анализата на мерењата покажува дека концентрациите на PM 2.5 ја надминале препорачаната граница во околу 65 проценти од сите мерења во текот на периодот на следење. Во некои случаи, регистрирани се и епизоди на поголемо загадување, кога концентрацијата на овие честички достигнала до 97,7 микрограми на кубен метар, околу шестпати над препорачаното ниво за заштита на здравјето.

Според него, регистрирани се и 67 мерења со нивоа над 55 микрограми на кубен метар, што се смета за нивоа на загадување што можат да имаат позначајно влијание врз здравјето на населението.

-Ноќе, загадувањето е поголемо во споредба со она преку ден. Хронолошката анализа на мерењата покажува дека загадувањето не е рамномерно распределено, туку се појавува во концентрирани епизоди што траат неколку часа или дури и цела ноќ, нагласува Османи.

Тој објасни дека ова е карактеристично за ситуации каде што загадувањето се акумулира поради стабилни атмосферски услови, како што се атмосферските инверзии. Исто така, фактот дека PM 2.5 сочинува околу 62 проценти од PM 10 покажува дека загадувањето не е доминирано од прашина, туку од фини честички кои главно се создаваат со процеси на согорување.

Континуираното следење на квалитетот на воздухот останува важен чекор за подобро разбирање на динамиката на загадувањето и за идентификување мерки што можат да помогнат во подобрувањето на квалитетот на воздухот во градот.

Во моментов се инсталирани два мерни уреди за следење на загадувањето на воздухот во Дебар.