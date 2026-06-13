Волстрит: „Спејс икс“ го подобри расположението, индексите пораснаа

Акциите пораснаа во петокот, откако скокот на „Спејс икс“ на отворањето го зголеми расположението и инвеститорите се надеваа на потенцијален мировен договор меѓу САД и Иран.

S&P 500 затвори со пораст од 0,5% на 7.431,46, додека Насдак композит додаде 0,31% и заврши на 25.888,84. Индустрискиот просек Дау Џонс напредуваше за 353,51 поени, или 0,7%, и заврши на 51.202,26.

Ракетната компанија на Елон Маск дебитираше на Насдак по цена од 150 долари по акција, тргувајќи под симболот SPCX. Тоа е над цената од 135 долари на почетната јавна понуда (ИПО). Акцијата скокна за повеќе од 20% кратко време по отворањето и затвори со пораст од 19% на околу 161 долар.

Подемот на „Спејс икс“ ја зголеми довербата на инвеститорите, што ги наведе некои на Волстрит да веруваат дека другите акции можеби се потценети.

„Парадата на ИПО, која сега изгледа како да се претвора во стампедо, е на мапа веќе некое време“, рече Марк Клајн, извршен директор и претседател на СуРо Капитал. „’Спејс икс’ ќе биде фаворит“.

„Кога ќе го погледнете пазарот на ИПО во иднина, има многу компании кои сакаат да излезат на берза, но можеби ќе видите дека некои од поголемите имиња чекаат и ќе видат што ќе се случи бидејќи толку многу капитал се влева во неколку компании“, додаде тој.

Трговијата со технолошките акции беше мешана во текот на денот, но неодамна се зголеми надежта за успешно деби на „Спејс икс“, што е исто така знак за апетит за вештачка интелигенција од нејзината xAI единица. Миленикот на вештачката интелигенција, „Нвидиа“, заврши малку повисоко, додека други акции како АМД (Advanced Micro Devices“ и „Алфабет“ пораснаа за 4,7% и 0,5%, соодветно. Акциите на „Броадком“ и софтверот за вештачка интелигенција, „Палантир технолоџис“, затворија во црвено, како и „Амазон“ и „Мета платформс“.

„Темата на вештачката интелигенција, според мене, само станува посилна“, рече Џеф Килбург, извршен директор на ККМ Фајненшел. „Ништо не се движи право, а видовме неколку падови на Насдак, можеби повеќе поради геополитичките тензии во врска со првичната јавна понуда на „Спејс икс“. Но, мислам дека раководството [на „Величествените седум“] треба да се одржи.“

Акциите паднаа порано, а нафтата падна од најниските нивоа на сесијата откако претседателот Доналд Трамп предупреди во објава на Truth Social дека Иран „подобро да дејствува сам“ дури и кога наводниот договор меѓу САД и Иран е на маса. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас Интермедијарн се затворија со пад од 3,2% на 84,88 долари за барел.

Подоцна во петокот, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф изјави дека е постигнат „конечниот, договорен текст“ на договорот. Главните индекси ја вратија својата сила по овие коментари.