Волстрит: Дау Џонс оствари најголем еднодневен раст во последната година

Акциите пораснаа во средата откако претседателот Доналд Трамп ги суспендираше нападите врз Иран за две недели, паузирајќи го петнеделниот застој што го затвори клучниот воден пат за глобалните снабдувања со енергија.

Индустрискиот просек Дау Џонс порасна за 1.325,46 поени, или 2,85%, на 47.909,92. Тоа беше најдобриот ден на референтниот индекс за речиси една година, кога Трамп првпат го олабави своето првично објавување на царините во април 2025 година.

S&P 500 порасна за 2,51% на 6.782,81, а Nasdaq Composite порасна за 2,80% на 22.635,00.

Фјучерсите за суровата нафта од Западен Тексас (West Texas Intermediate) паднаа за повеќе од 16% и се затворија на 94,41 долари за барел, што е нивниот најголем дневен пад од април 2020 година. Брент суровата нафта, меѓународната референтна вредност за испорака во јуни, падна за околу 13% и се затвори на 94,75 долари.

„Се согласувам на двонеделна пауза во бомбардирањето и нападот врз Иран“, објави Трамп на Truth Social. „Добивме предлог од 10 точки од Иран и веруваме дека тоа е функционална основа за преговори.“

Трамп рече дека „билатералното“ примирје е условено од тоа Иран да се согласи да го отвори Ормутскиот теснец.

Врховниот совет за национална безбедност на Иран се согласи повторно да го отвори водниот пат за две недели, сè додека престанат сите напади, според соопштението на иранскиот министер за надворешни работи. Во соопштението се вели дека транзитот ќе мора да биде координиран со вооружените сили на Иран. Израел, исто така, се согласи на прекинот на огнот, според извештаите на медиумите.

„Не беше големо изненадување што беше објавен договорот со Иран. Пазарот стана многу подобар во откривањето“ на следниот потег на Трамп, рече Џеј Вудс, главен пазарен стратег во „Фридом капитал маркетс“. „Загриженоста сега е дали овој премногу познат временски рок од „две недели“ ќе доведе до решение.“