Војната ја растргна Сирија: Може ли непријателите да се договорат барем околу помошта по земјотресот?

Силните земјотреси на границата меѓу Турција и Сирија однеса илјадници животи, но додека секојдневно од светот пристигнуваат најави за помош на Турција, оние за Сирија како да се во втор план.

Инаку, досега во Сирија се потврдени 2.500 жртви на земјотресот. од нив, според вчерашните застрашувачки податоци, кои денеска веќе не важат, на територијата под контрола на опозицијата се 970, а на подрачјето под контрола на власта се 812. Повеќе од 200 згради се урнати до темел, велат спасувачите.

Потресната снимка од спасувањето на новороденото бебе кое со папочната врвца уште беше поврзано со мртвата мајка, го обиколи светот, измами солзи, кај многумина и на тоа застана. Девојченцето е единствено преживеано од целото семејство, а што ќе се случи со неа, никој не знае. Белите шлемови, спасувачка организација која работи на бунтовничките територии, ги извлекоа телата на целото семејство.

Сириските спасувачи имаат долга пракса на извлекување луѓе од рушевини

Но, слични снимки се нагледавме и кога урнатините беа резултат на војната, на бомбардирањето, кои во Сирија траат веќе 12 години. Такви снимки од Белите шлемови во акција, предизвикуваа, додуша, кај призврзаниците на сирискиот претседател Башар ал-Асад бес, потсмев и обвинувања за лажирања.

While all the focus is on #Turkey. This is The White Helmets volunteers in #Syria, 3000 of them are on the ground searching for survivors and they really need your help if you can afford it❤️https://t.co/rWNR681wgY pic.twitter.com/J85UI72UpS

— Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) February 7, 2023