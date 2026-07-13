Во сообраќајка кај Штип повредени 14 и 12 – годишник што возеле мотор

13/07/2026 13:30
Илустрација

Двајца малолетници се повредени во сообраќајна несреќа во штипско вчера попладне. Се превзеувале со мопед без регистрација и се судриле со возило. 

– На 12.07.2026 во 13:15 часот во СВР Штип е пријавено дека на локалниот пат Штип-село Шашаварлија, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „фиат“ со штипски регистарски ознаки, управувано од О.В.(50) од Штип и мопед без регистарски ознаки, управуван од 14-годишник од Штип. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил 14-годишникот, додека со телесни повреди неговиот 12-годишен сопатник, констатирани во Клиничка болница Штип, соопштија од МВР за несреќата. 

По наредба на јавен обвинител, извршен е увид од увидна екипа на СВР Штип. 

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