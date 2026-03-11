Во Собранието ќе заседаваат пет комисии

11/03/2026 07:13
Фото: Б. Грданоски

Во Собранието ќе заседаваат пет комисии – Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство и Законодавно-правната комисија.

Пред членовите на Комисијата за одбрана и безбедност се Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за развој, производство и промет на воени стоки, сите по скратена постапка.

На дневен ред на Комисијата за прашања на изборите и именувањата се Формирањето Комисија за селекција на кандидати за член на Државната комисија за спречување на корупцијата и Разгледувањето барања за остварување право на плата по престанок на функцијата од поранешен претседател и член на Регулаторната комисија за домување. 

На Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика е Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за возила, по скратена постапка.

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, по скратена постапка е на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство.

На дневен ред на Законодавно-правната комисија се Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за развој, производство и промет на воени стоки, Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за возила и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за шумите, сите по скратена постапка. 

Поврзани содржини

Сиљановска во Треблинка им оддаде почит на убиените македонски Евреи
Скандал: 234 советници во општините што ги раководи речиси исклучиво ВМРО-ДПМНЕ го кријат имотот
Владата го предлага Ненад Савески за нов државен обвинител
Мицкоски за „црниот печат“ за Менкиноски во Бугарија: Ова е бескрупулозен потег и заслужува осуда
Денеска Владата ќе го предложи новиот јавен обвинител
ДУИ бара Регулаторната комисија повторно да одлучува за цената на горивата
Претседателката Сиљановска-Давкова на комеморација за македонските Евреи во Меморијалниот и музејски комплекс „Треблинка“ во Полска
Собранието ќе ја одржи 92. седница, на дневен ред предлог-законите за ЈО, за враќање на ДДВ…

Најчитани