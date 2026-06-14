Филипче: Состојбата во земјоделството е алармантна

Состојбата во земјоделството е алармантна, земјоделците се соочуваат зголемени трошоци, намалени субвенции, ниски откупни цени, а дополнително откуп нема.

Вака денеска се зборуваше на средбата на претседателот на СДСМ, Венко Филипче, на средба со повеќе земјоделци во Карбинци, кои се занимаваат со различно производство.

„Ваков колапс и ваква негрижа немало никогаш во земјата. Огромни трошоци за производство, намалени субвенции, доцнење на исплата на субвенциите, намалени откупни цени и немање откуп. Вкупната сума на субвенции е намалена за 40 милиони евра. Но освен што е намалена, субвенциите не се исплаќаат, доцнат. И тоа важи за секој сектор во земјоделството – за производство на тутун, за сточарите, млекопроизводителите, производителите на ориз“, рече Филипче.

Тој посочи дека земјоделците се притиснати од зголемени трошоци за производство, повисоки цени на ѓубривото, водата и работната рака, како и од нефункционален систем за наводнување.

„Земјата нема од каде да се наводнува, а има систем кој што е поставен и кој што е поврзан со системот на езерото Калиманци“, рече Филипче.

Тој нагласи дека дополнителен удар за земјоделците се и драстично намалените откупни цени, како и немањето сигурен пласман.

„Освен што се ниски субвенциите, освен што се доцни со исплата на субвенциите, откупните цени се страшно ниски. На млекото откупната цена е намалена за 30 отсто, од 36 на 23/24 денари. На оризот практично преполовена под 20 денари. А ниту оризопроизводителите, ниту производителите на млеко немаат каде да го пласираат своето производство.Едноставно откупните центри се фокусирани затоа што тоа државата им го дозволува да купуваат евтини репро материјали од странство и на тој начин никако не се штити домашното производство“, рече Филипче.