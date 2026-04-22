Во Германија годинава би можеле да бидат затворени 200 илјади работни места, проценува „Алијанс трејд“

Повеќе од двеста илјади работни места во Германија се изложени на ризик оваа година поради очекувањата за зголемен број корпоративни стечаи што би можеле да достигнат највисоко ниво во последните 14 години, покажува анализата на кредитната осигурителна компанија „Алијанс трејд“.

Проценката објавена во извештајот за глобалните трендови на стечаи, се базира на статистички модели и тековни економски податоци. „Алијанс трејд“ што е дел од групацијата „Алијанс“ предупредува дека ризиците за стечајни постапки остануваат високи поради актуелните геополитички и економски притисоци.

Според „Алијанс“, бројот стечаи во Германија годинава ќе порасне за 2,4 проценти и ќе достигне околу 24.650 случаи, што би било највисоко ниво од пред повеќе од една деценија.

Податоците на германската Сојузна канцеларија за статистика покажуваат дека веќе минатата година бил забележан значителен раст – 24.064 стечаи, односно зголемување од 10,3 проценти на годишно ниво.

Главни причини за таквиот тренд се намалената економска активност, високите трошоци и надворешните шокови.

„Веќе сега јасно се гледа негативното влијание на блискоисточниот конфликт врз Германија, а трговската војна со САД е далеку од завршена“, изјави Мило Богартс, директорот на „Алијанс трејд“ за Германија, Австрија и Швајцарија.

Ревидираните прогнози на осигурителниот гигант „Алијанс“ укажуваат на нагорен тренд во бројот стечајни постапки, поради очекуваните негативни влијанија од блискоисточниот конфликт што го зголемува притисокот врз енергетски интензивните сектори како транспортот, хемиската и металуршката индустрија, изјави извршната директорка на компанијата, Ајлин Сомерсан Коки.

На глобално ниво се очекува уште поголем, шестпроцентен раст на стечаите, што укажува дека проблемот не е ограничен само на Германија, туку е дел од поширок економски тренд.

За следната година „Алијанс трејд“ прогнозира пресврт на трендот во Германија и пад на бројот стечаи за два проценти на 24.150 случаи, последица на очекувањата за намалување на воените притисоци и најавените економските мерки.